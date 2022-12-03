Игра Казино MONOPOLY Live

Если вы хотите принять участие в одном из самых удивительных игровых шоу в прямом эфире и одной из самых популярных игр в мире, откройте для себя MONOPOLY Live, разработанный Evolution Studios и поддерживается Hasbro.

Как выиграть в Monopoly Live в онлайн-казино в 2023 году изображено на картинке.
Как выиграть в Monopoly Live в онлайн-казино в 2023 году?

Посетите казино Pin-Up

Содержание

Что такое Monopoly Live?

Тема этой развлекательной игры связана с известной игрой "Монополия".

Игра в казино MONOPOLY Live - это обновленная версия игры Dreamcatcher, которая завоевала такие значимые награды EGR, как:

  • Игра года 2019.
  • Игровая разведка Игра 2020 года.

1xSLOTS€1500 + 150 БЕСПЛАТНЫХ ВРАЩЕНИЙ100SUNЧитать обзорПолучить бонус
Pin UpМатч-бонус в размере 100% до $500Без бонусного кодаЧитать обзорПолучить бонус
PlayFortuna100% до $500 и до 50 бесплатных вращенийБез бонусного кодаЧитать обзорПолучить бонус
СПИНБЕТТЕР100% до $450 и до 30 бесплатных вращенийFREESPINWINЧитать обзорПолучить бонус
VADADA100% до $1000 и Без бонусного кодаЧитать обзорПолучить бонус
bitStarz100% до $400 и до 180 дополнительных бесплатных вращенийБез бонусного кодаЧитать обзорПолучить бонус
LEGZOПриветственный бонус 150% + 150 бесплатных вращенийPLAYBESTЧитать обзорПолучить бонус

Основные игровые характеристики MONOPOLY Live

Весь игровой процесс вращается вокруг огромного денежного колеса, установленного в современной студии, стилизованной под просторный пентхаус. Оно представляет собой вертикальное колесо с 54 одинаковыми сегментами, разделенными штырьками.

Как выиграть в Monopoly Live в онлайн-казино в 2023 году изображено на картинке.
Как выиграть в Monopoly Live в онлайн-казино в 2023 году

Между большими окнами студии возвышаются позолоченные колонны, и перед глазами зрителей открывается потрясающий городской пейзаж. Это потрясающий город из знаменитой настольной игры "Монополия".

Здесь можно увидеть дома и гостиницы, небоскребы и магазины, банки и другие архитектурные сооружения. Между зелеными аллеями проложены дороги с движущимся городским транспортом. В небе также можно увидеть разноцветные воздушные шары и самолеты.

Посетите казино SPINBETTER

Как играть в "Monopoly Live"?

Чтобы начать игру, выберите один из двух режимов: классический или полноэкранный HD. Ведущий игры в прямом эфире вращает колесо фортуны после того, как вы сделаете ставку. Вы можете общаться с живым дилером на протяжении всего шоу.

Имейте в виду, что помимо ведущего игры, в комнате пентхауса есть еще один интересный персонаж, который поначалу не привлекает к себе внимания. Это Mr Monopoly. Это анимированная AR-версия Мистер Монополия.

Как играть в Monopoly Live в онлайн-казино в 2023 году изображено на картинке.
Как играть в Monopoly Live в онлайн казино в 2023 году?

Evolution Studios вывела свою превосходную игру по торговле недвижимостью на совершенно новый уровень, добавив этот забавный 3D-символ, который является одним из отличительных элементов 3D-раунда.

Когда Колесо фортуны вращается, мистер Монополия, сидя в своем кресле, спокойно читает газету. Но как только начинается бонусная игра, он вскакивает со своего места и приглашает вас пройтись за щедрыми призами.

Чтобы начать воспроизведение, воспользуйтесь простым в использовании пользовательским интерфейсом. Откройте меню настроек и выберите подходящий режим просмотра. Вы можете настроить качество трансляции, а также увеличить или уменьшить громкость.

Бонусная игра в Monopoly Live от Evolution Gaming изображена на картинке.
Бонусная игра в Monopoly Live от Evolution Gaming!

Сначала необходимо выбрать сектор на денежном колесе, на который вы будете делать ставку. Минимальная ставка, которую вы можете сделать в этой игре, составляет €0,10.

В левой части экрана находится Live Chat, который при желании можно отключить. Также на экране вы можете увидеть информацию о своем балансе и ставке.

Кнопка Play позволяет включить режим автоматического вращения, который повторяет вашу предыдущую ставку столько раз, сколько вы захотите. Вы можете установить значение 5, 10, 20, 50 или 100.

RTP игры варьируется от 91% до 96%. Это идеальный процент возврата для живого шоу и дает вам высокие шансы на крупный выигрыш.

Посетите казино SPINBETTER

Основы базовой игры

Денежное колесо, расположенное в игровой студии, разделено на 54 сегмента, 48 из которых пронумерованы 1, 2, 5 и 10. Наиболее прибыльными секторами являются CHANCE, 2 ROLLS и 4 ROLLS.

Все, что вам нужно сделать, это угадать, на каком сегменте остановится колесо, когда оно перестанет вращаться. Каждый раунд игры длится около 45 секунд, поэтому у вас будет достаточно времени, чтобы спланировать свои дальнейшие действия.

Где играть в "Монополию в прямом эфире" в 2023 году изображено на фото.
Где играть в "Монополию Live" в 2023 году?

Сделайте ставку в течение 12 секунд до запуска Денежного колеса. Если колесо остановится на номере, на который вы сделали ставку, вы получите сумму в соответствии с таблицей выплат. Бонусный раунд дополненной реальности запускается, если колесо остановится на цифре 2 РОЛЛЫ и 4 РОЛЛЫ сегменты.

Сегмент "Шанс" позволяет вам получить карту "Шанс" от виртуального мистера Монополия, которая принесет вам случайный денежный приз или случайный множитель бонуса.

Если указатель остановится на сегменте с числовым значением, вы получите соответствующее вознаграждение, например:

  • Номер 1 - 22 сегмента с оплатой 1:1.
  • Номер 2 - 15 сегментов с оплатой 2:1.
  • Номер 5 - 7 сегментов с оплатой 5:1.
  • Номер 10 - 4 сегмента с оплатой 10:1.

Вы также можете активировать опцию "Ставить на все". Теперь ваши фишки ставятся на все места ставок одновременно.

Результаты Monopoly Live на MonopolySlots.net изображены на картинке.
Результаты Monopoly Live на MonopolySlots.net.

Чтобы далеко продвинуться в этой игре, вы должны разработать стратегию игры. Например, вы можете ставить на все возможные исходы, делая максимальные ставки. В этом случае вы всегда сможете выиграть, независимо от суммы ставки. Вы также можете делать ставки на сектора с низкой волатильностью, такие как 2 ROLLS и 4 ROLLS.

Этот простой прием гарантирует, что вы сможете воспользоваться всеми множителями бонусов и денежными призами, которые вы выиграете. Он также гарантирует, что вы будете участвовать во всех бонусных вращениях с наибольшей ценностью в игре.

Посетите казино VAVADA

Бонусная игра с 3D-анимацией

Бонусная игра привлекает игроков живыми элементами, анимацией, различными множителями и щедрыми призами. Для запуска бонусной игры "Roll Bonus Game" указатель колеса должен остановиться на секторе 2 ROLLS или 4 ROLLS.

Большой выигрыш в бонусной игре "Монополия Live" на фото.
Большой выигрыш в бонусной игре Monopoly Live.

Как только указатель фиксируется на одном из этих двух секторов, активируется раунд бонусной игры. Мистер Монополия вскакивает со своего кресла, выбегает на середину студии и зовет вас в фантастическую 3D-реальность игры MONOPOLY Live.

Мистер Монополия прогуливается по традиционному анимационному 3D Монополия доска. Это прогулка среди фантастической архитектуры 3D-города "Монополии" с ярмарочной площадью в центре. Каждый квадрат на доске "Монополии" имеет множитель.

Мистер Монополия считается главным героем бонусной игры. Во время прогулки он будет собирать для вас ценные призы и множители от 1х до 100х.

Где играть в "Монополию в прямом эфире" в 2023 году изображено на фото.
Где играть в "Монополию Live" в 2023 году?

Большинство выигрышей - это денежные призы, добавляемые на ваш счет в казино. Для игры используйте игральные кости, которые вам принесет полосатый дирижабль.

Игра в казино с генератором случайных чисел (RNG), вы увидите, как игральные кости бросаются случайным образом.

В результате бросков костей вы попадете на клетку с множителем, шансом на выигрыш или сундуком с сокровищами. На игровом поле вы увидите названия улиц и надписи, такие как:

  • Недвижимость, железные дороги.
  • Налоги, тюрьма/госпиталь, шанс.
  • Коммунальные услуги.
  • Бесплатная парковка.

Mayfair - это самая прибыльная собственность, которую вы можете получить в качестве приза во время прогулки. Такие квадраты, как Шанс или Сундук, могут принести вам денежные призы.

Бесплатные спины в бонусной игре Monopoly Live изображены на картинке.
Бесплатные спины в бонусной игре Monopoly Live.

После каждого броска костей вы получаете еще один бросок, если на экране появляется двойное число (например, 5 и 5).

Чем дальше мистер Монополия удаляется от начальной позиции, тем более ценные призы вы получите.

Посетите казино bitStarz

Особенности сегмента CHANCE

Чтобы начать бонусный раунд, необходимо активировать сегмент CHANCE. Обратите внимание, что у мистера Монополии в кармане лежат карты.

Когда одна из карт падает на землю, у вас есть шанс получить денежный приз или множитель, который применяется к следующему вращению. Получение такой карты может еще больше увеличить ваш потенциальный выигрыш.

Вращайте колесо Monopoly Live в онлайн-казино, изображенных на картинке.
Вращайте колесо Monopoly Live в онлайн-казино

Бонус случайного множителя поможет вам вновь запустить Колесо Фортуны. Вы сможете увеличить свой выигрыш до х10. Если на экране появятся два множителя 10x, вы сможете умножить свой выигрыш на x100.

Если карта "Шанс" указывает на денежный приз, вы получите случайно сгенерированную сумму.

Постарайтесь не пропустить этот бонусный раунд, так как это дополнительная функция, которая делает MONOPOLY Live непревзойденная развлекательная игра.

Вердикт

Самая популярная настольная игра всех времен, живая "Монополия", на протяжении десятилетий захватывала воображение многих людей по всему миру.

MONOPOLY Live - это вид высококачественных азартных онлайн развлечений от Evolution Gaming. Обзор компании Evolution Gaming, создателя MONOPOLY Live, также представлен на нашем сайте.

Большой выигрыш в бонусной игре "Монополия Live", изображенной на рисунке.
Большой выигрыш в бонусной игре "Монополия Live

Всемирно известная студия игр для живых казино Evolution Gaming, благодаря своим инновационным разработкам, занимает первое место в мире онлайн-азартных игр.

Попробуйте в прямом эфире версия легендарной игры "Монополия" для казино с большими призами, щедрыми бонусными предложениями и любопытными бонусными функциями. Игровой процесс происходит в одной из самых эксклюзивных студий Evolution, где игра транслируется 24 часа в сутки в формате HD.

Читайте отзывы о казино "Монополия

В LEGZO Casino вы найдете Monopoly Live, Monopoly Big Baller и другие слоты MONOPOLY, изображенные на картинке.

Играйте в Monopoly Live в казино LEGZO

 Обзор казино LEGZO Если вы ищете высококачественные онлайн развлечения, откройте для себя хитовое живое шоу MONOPOLY Live, созданное Evolution Studios при поддержке Hasbro в казино LEGZO. Monopoly Live - это современная версия классической настольной игры для живых онлайн-казино. Для надежного и бесперебойного ...
Подробнее
Казино BitStarz предлагает широкий выбор игровых игр, включая баккара, блэкджек, слоты и др.

Играйте в "Монополию" в прямом эфире в казино bitStarz

Начав свою деятельность в 2014 году, компания BitStarz помогла запустить первые биткоин-казино в Северной Америке. До появления Биткойн-казино игры были на задворках iGaming. До выхода Bitstarz на рынок онлайн-казино игнорировали традиционные методы оплаты, редко работали с авторитетными разработчиками iGaming и иногда были не столь безопасны ...
Подробнее
Обзор казино Vavada и 100 бесплатных вращений без депозита.

Играйте в Monopoly Live в казино VAVADA

Обзор Vavada Casino Vavada Casino является лидером в секторе азартных игр и удивляет игроков быстрыми выплатами и лучшей системой турниров. Расскажите нам самые важные факты о казино. Мы тестировали бонусные и конкурсные игры в течение нескольких дней, чтобы вы чувствовали себя комфортно, наслаждались ...
Подробнее
Обзор казино SpinBetter - игры протестированы + 150 бесплатных вращений без депозитного бонуса [2023] Изображено.

Играйте в Monopoly Live эфире в казино SPINBETTER

Обзор казино Spinbetter Казино SPINBETTER, созданное компанией Sprut Group BV, является одной из самых универсальных международных игровых платформ. Если вы ищете первоклассные живые азартные развлечения, посетите сайт SPINBETTER Casino, пройдите процесс регистрации и запустите захватывающее шоу дополненной реальности MONOPOLY Live. Вы также можете найти ...
Подробнее
Обзор казино PlayFortuna на Monopolyslots.net изображен.

Играйте в Monopoly Live в казино PlayFortuna

Обзор казино PlayFortuna Если вы ищете захватывающие и динамичные живые азартные развлечения, вам стоит попробовать сыграть в MONOPOLY Live в казино PLAYFORTUNA. Это захватывающее игровое шоу может сделать вас богаче на сумму до £500,000 благодаря своему 3D бонусному раунду. MONOPOLY Live является значительным достижением Evolution Studios и ...
Подробнее
Читайте обзор казино Pin-Up и получайте бонусы, изображенные на картинке.

Играйте в Монополию в прямом эфире в казино Pin Up

Обзор Pin Up Casino Если вы хотите хорошо провести время за азартной игрой, в которой можно выиграть внушительную сумму денег, примите участие в уникальном игровом шоу MONOPOLY Live, зайдя на сайт PIN UP Casino. Pin-up Casino было создано при поддержке ...
Подробнее
Обзор казино 1xSlots и бонусный код бесплатных вращений изображен на картинке.

Играйте в Monopoly Live в казино 1xSLOTS

Обзор казино 1xSlots Компания Evolution Studios при поддержке Hasbro создала потрясающее игровое шоу MONOPOLY Live, которое получило следующие награды: Игра года 2019 и Игра года 2020 по версии Gaming Intelligence. Подробное описание MONOPOLY Live также можно найти на нашем ...
Подробнее

Читать похожие посты:

Крупный план игрового автомата Monopoly 250k, на передней панели которого изображен культовый человек из "Монополии".

Прочитайте обзор слота Monopoly 250k и получите свой бонус.

Если вам нравятся игровые автоматы с огнями большого города и множеством блеска и гламура, откройте для себя квест-игру Monopoly 250k с пятью барабанами и 40 линиями выплат. Здесь вы найдете множество бонусных функций, которые обеспечат вам бесконечный поток выигрышей. Monopoly 250k - это слот ...
Подробнее
/ Монопольные слоты
Epic Monopoly 2 слот-игра от WMS Gaming с культовыми персонажами Монополии и бонусными раундами, изображенными на картинке.

Epic Monopoly 2 Игра в казино от WMS Gaming - играйте за большие выигрыши и испытайте азарт настольной игры!

Подробный обзор игрового автомата Epic Monopoly 2 от WMS Gaming. Официальная настольная игра "Монополия" была продана сотнями миллионов копий, что сделало ее одним из самых популярных азартных развлечений во всем мире. Многие компании по производству онлайн-слотов решили воплотить идею игры "Монополия" в ...
Подробнее
/ Монопольные слоты
Испытайте острые ощущения от игры в "Монополию" на совершенно новом уровне с Epic Monopoly с изображением WMS Gaming.

Испытайте острые ощущения от Epic Monopoly: классическая игра в казино от WMS Gaming!

Подробный обзор игрового автомата Epic Monopoly от провайдера WMS Gaming. Игра "Монополия" - один из самых популярных слотов, который разработчик игровых автоматов, компания WMS, использовала для создания слота Epic Monopoly. Epic Monopoly (часть 1) игровой автомат, который предлагает геймерам лучший игровой процесс ...
Подробнее
/ Монопольные слоты
Обзор неоновой игры казино Monopoly Electric Win от провайдера WMS Gaming pictured.

Monopoly Electric Wins слот RTP детали и лимиты ставок

Monopoly Electric wins slot review Monopoly Electric Wins слот использует шесть барабанов и 729 способов выиграть. Приземлите три одинаковых символа на соответствующих барабанах, начиная с крайнего правого барабана, и вы получите выигрыш. Игра доступна по ставкам от $15 до 20¢ за спин. Игра Monopoly Electric Wins имеет ...
Подробнее
/ Монопольные слоты

Узнайте, как играть в "Монополию" умным и безопасным способом

 

Изображение загрузчика

Играть в Monopoly Live довольно просто. Вы регистрируетесь в одном из казино на нашем сайте. Затем вы переходите в раздел Live Casino с играми против реальных дилеров и крупье. Выберите игру "Монополия Live". Сделайте ставку на одно из предложенных полей. Смотрите, как ведущий телешоу крутит колесо фортуны. Если сектор совпадет с вашей ставкой, вы выиграете или перейдете в бонусный раунд!

Проще говоря, вы выигрываете в Monopoly Live, если на колесе Фортуны выпадает сектор, совпадающий с полем, на которое вы сделали ставку.

Чтобы узнать, как играть в Monopoly Live, историю игры, стратегию и тактику, вам нужно прочитать всю информацию на Monopolyslots.net.

Штаб-квартира студии Evolution Gaming, поставщика игр Monopoly Live и Monopoly Big Baller, находится в Риге, европейской столице Латвии.

Существует огромное количество слотов онлайн-казино, которые используют тему и атмосферу настольной игры Monopoly, Одним из самых известных игровых автоматов является Monopoly Megaways от провайдера Big Time Gaming.

Вы можете найти игру Monopoly Big Baller в одном из казино, перечисленных на сайте Monopolyslots.net

Следующие надежные казино имеют Monopoly Live в своем списке игр и слотов:

1xSLOTS€1500 + 150 БЕСПЛАТНЫХ ВРАЩЕНИЙ100SUNЧитать обзорПолучить бонус
Pin UpМатч-бонус в размере 100% до $500Без бонусного кодаЧитать обзорПолучить бонус
PlayFortuna100% до $500 и до 50 бесплатных вращенийБез бонусного кодаЧитать обзорПолучить бонус
СПИНБЕТТЕР100% до $450 и до 30 бесплатных вращенийFREESPINWINЧитать обзорПолучить бонус
VADADA100% до $1000 и Без бонусного кодаЧитать обзорПолучить бонус
bitStarz100% до $400 и до 180 дополнительных бесплатных вращенийБез бонусного кодаЧитать обзорПолучить бонус
LEGZOПриветственный бонус 150% + 150 бесплатных вращенийPLAYBESTЧитать обзорПолучить бонус

По мнению нашей команды, игровой автомат Monopoly Megaways является лучшей цифровой версией настольной игры онлайн-казино.

Сделать ставку в игре Monopoly Live может любой игрок, достигший 18 лет, проживающий в стране, где азартные игры разрешены законом, и прошедший регистрацию и верификацию в казино.

Скорость выплат в Monopoly Casino варьируется. В некоторых казино выплата происходит мгновенно, в других - в течение 5-10 минут, а в третьих процесс может занять до 24 часов. Читайте наши обзоры онлайн-казино, чтобы узнать больше.

Основным конкурентом провайдера Evolution Gaming, создавшего Monopoly Live, является провайдер Pragmatic Play со своей игрой Sweet Bonanza Candyland.

Чаще всего казино Monopoly расположены на территории Европейского Союза.

Поскольку Monopoly Live не предлагает бесплатные спины без депозита, получить бонус за регистрацию в этой игре невозможно. Но вы можете получить 50, 100 или даже 150 бесплатных вращений за регистрацию в одном из казино на сайте с бонусным кодом. Затем выиграйте реальные деньги с помощью бонуса, а затем начните играть в Monopoly Live или Monopoly Big Baller.

На данный момент максимальный выигрыш в игре Monopoly Live составляет €10 738 424 с множителем x4500. Максимальный выигрыш делится между 2591 игроком, принявшим участие в ставке. Выигрыш состоялся 26 октября 2022 года в 18:09.

ТОП-5 ПОБЕДИТЕЛЕЙ:

  1. жа...     €587,694
  2. Мас...    €574,234
  3. Мел...     €450,100
  4. t11...      €430,553
  5. дки...       €290,347

 

Очень популярными, похожими на Monopoly Live играми являются Crazy Time от Evolution Gaming и Sweet Bonanza Candyland от провайдера Pragmatic Play.

ru_RUРусский
ru_RUРусский en_GBEnglish (UK) pl_PLPolski tr_TRTürkçe pt_BRPortuguês do Brasil de_DEDeutsch ukУкраїнська bg_BGБългарски hu_HUMagyar elΕλληνικά da_DKDansk id_IDBahasa Indonesia es_ESEspañol it_ITItaliano ko_KR한국어 lvLatviešu valoda lt_LTLietuvių kalba nl_NLNederlands ro_RORomână sk_SKSlovenčina sl_SISlovenščina fiSuomi fr_FRFrançais cs_CZČeština sv_SESvenska etEesti ja日本語