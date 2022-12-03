Если вы хотите принять участие в одном из самых удивительных игровых шоу в прямом эфире и одной из самых популярных игр в мире, откройте для себя MONOPOLY Live, разработанный Evolution Studios и поддерживается Hasbro.

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Что такое Monopoly Live?

Тема этой развлекательной игры связана с известной игрой "Монополия".

Игра в казино MONOPOLY Live - это обновленная версия игры Dreamcatcher, которая завоевала такие значимые награды EGR, как:

Игра года 2019.

Игровая разведка Игра 2020 года.

Основные игровые характеристики MONOPOLY Live

Весь игровой процесс вращается вокруг огромного денежного колеса, установленного в современной студии, стилизованной под просторный пентхаус. Оно представляет собой вертикальное колесо с 54 одинаковыми сегментами, разделенными штырьками.

Между большими окнами студии возвышаются позолоченные колонны, и перед глазами зрителей открывается потрясающий городской пейзаж. Это потрясающий город из знаменитой настольной игры "Монополия".

Здесь можно увидеть дома и гостиницы, небоскребы и магазины, банки и другие архитектурные сооружения. Между зелеными аллеями проложены дороги с движущимся городским транспортом. В небе также можно увидеть разноцветные воздушные шары и самолеты.

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Как играть в "Monopoly Live"?

Чтобы начать игру, выберите один из двух режимов: классический или полноэкранный HD. Ведущий игры в прямом эфире вращает колесо фортуны после того, как вы сделаете ставку. Вы можете общаться с живым дилером на протяжении всего шоу.

Имейте в виду, что помимо ведущего игры, в комнате пентхауса есть еще один интересный персонаж, который поначалу не привлекает к себе внимания. Это Mr Monopoly. Это анимированная AR-версия Мистер Монополия.

Evolution Studios вывела свою превосходную игру по торговле недвижимостью на совершенно новый уровень, добавив этот забавный 3D-символ, который является одним из отличительных элементов 3D-раунда.

Когда Колесо фортуны вращается, мистер Монополия, сидя в своем кресле, спокойно читает газету. Но как только начинается бонусная игра, он вскакивает со своего места и приглашает вас пройтись за щедрыми призами.

Чтобы начать воспроизведение, воспользуйтесь простым в использовании пользовательским интерфейсом. Откройте меню настроек и выберите подходящий режим просмотра. Вы можете настроить качество трансляции, а также увеличить или уменьшить громкость.

Сначала необходимо выбрать сектор на денежном колесе, на который вы будете делать ставку. Минимальная ставка, которую вы можете сделать в этой игре, составляет €0,10.

В левой части экрана находится Live Chat, который при желании можно отключить. Также на экране вы можете увидеть информацию о своем балансе и ставке.

Кнопка Play позволяет включить режим автоматического вращения, который повторяет вашу предыдущую ставку столько раз, сколько вы захотите. Вы можете установить значение 5, 10, 20, 50 или 100.

RTP игры варьируется от 91% до 96%. Это идеальный процент возврата для живого шоу и дает вам высокие шансы на крупный выигрыш.

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Основы базовой игры

Денежное колесо, расположенное в игровой студии, разделено на 54 сегмента, 48 из которых пронумерованы 1, 2, 5 и 10. Наиболее прибыльными секторами являются CHANCE, 2 ROLLS и 4 ROLLS.

Все, что вам нужно сделать, это угадать, на каком сегменте остановится колесо, когда оно перестанет вращаться. Каждый раунд игры длится около 45 секунд, поэтому у вас будет достаточно времени, чтобы спланировать свои дальнейшие действия.

Сделайте ставку в течение 12 секунд до запуска Денежного колеса. Если колесо остановится на номере, на который вы сделали ставку, вы получите сумму в соответствии с таблицей выплат. Бонусный раунд дополненной реальности запускается, если колесо остановится на цифре 2 РОЛЛЫ и 4 РОЛЛЫ сегменты.

Сегмент "Шанс" позволяет вам получить карту "Шанс" от виртуального мистера Монополия, которая принесет вам случайный денежный приз или случайный множитель бонуса.

Если указатель остановится на сегменте с числовым значением, вы получите соответствующее вознаграждение, например:

Номер 1 - 22 сегмента с оплатой 1:1.

Номер 2 - 15 сегментов с оплатой 2:1.

Номер 5 - 7 сегментов с оплатой 5:1.

Номер 10 - 4 сегмента с оплатой 10:1.

Вы также можете активировать опцию "Ставить на все". Теперь ваши фишки ставятся на все места ставок одновременно.

Чтобы далеко продвинуться в этой игре, вы должны разработать стратегию игры. Например, вы можете ставить на все возможные исходы, делая максимальные ставки. В этом случае вы всегда сможете выиграть, независимо от суммы ставки. Вы также можете делать ставки на сектора с низкой волатильностью, такие как 2 ROLLS и 4 ROLLS.

Этот простой прием гарантирует, что вы сможете воспользоваться всеми множителями бонусов и денежными призами, которые вы выиграете. Он также гарантирует, что вы будете участвовать во всех бонусных вращениях с наибольшей ценностью в игре.

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Бонусная игра с 3D-анимацией

Бонусная игра привлекает игроков живыми элементами, анимацией, различными множителями и щедрыми призами. Для запуска бонусной игры "Roll Bonus Game" указатель колеса должен остановиться на секторе 2 ROLLS или 4 ROLLS.

Как только указатель фиксируется на одном из этих двух секторов, активируется раунд бонусной игры. Мистер Монополия вскакивает со своего кресла, выбегает на середину студии и зовет вас в фантастическую 3D-реальность игры MONOPOLY Live.

Мистер Монополия прогуливается по традиционному анимационному 3D Монополия доска. Это прогулка среди фантастической архитектуры 3D-города "Монополии" с ярмарочной площадью в центре. Каждый квадрат на доске "Монополии" имеет множитель.

Мистер Монополия считается главным героем бонусной игры. Во время прогулки он будет собирать для вас ценные призы и множители от 1х до 100х.

Большинство выигрышей - это денежные призы, добавляемые на ваш счет в казино. Для игры используйте игральные кости, которые вам принесет полосатый дирижабль.

Игра в казино с генератором случайных чисел (RNG), вы увидите, как игральные кости бросаются случайным образом.

В результате бросков костей вы попадете на клетку с множителем, шансом на выигрыш или сундуком с сокровищами. На игровом поле вы увидите названия улиц и надписи, такие как:

Недвижимость, железные дороги.

Налоги, тюрьма/госпиталь, шанс.

Коммунальные услуги.

Бесплатная парковка.

Mayfair - это самая прибыльная собственность, которую вы можете получить в качестве приза во время прогулки. Такие квадраты, как Шанс или Сундук, могут принести вам денежные призы.

После каждого броска костей вы получаете еще один бросок, если на экране появляется двойное число (например, 5 и 5).

Чем дальше мистер Монополия удаляется от начальной позиции, тем более ценные призы вы получите.

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Особенности сегмента CHANCE

Чтобы начать бонусный раунд, необходимо активировать сегмент CHANCE. Обратите внимание, что у мистера Монополии в кармане лежат карты.

Когда одна из карт падает на землю, у вас есть шанс получить денежный приз или множитель, который применяется к следующему вращению. Получение такой карты может еще больше увеличить ваш потенциальный выигрыш.

Бонус случайного множителя поможет вам вновь запустить Колесо Фортуны. Вы сможете увеличить свой выигрыш до х10. Если на экране появятся два множителя 10x, вы сможете умножить свой выигрыш на x100.

Если карта "Шанс" указывает на денежный приз, вы получите случайно сгенерированную сумму.

Постарайтесь не пропустить этот бонусный раунд, так как это дополнительная функция, которая делает MONOPOLY Live непревзойденная развлекательная игра.

Вердикт

Самая популярная настольная игра всех времен, живая "Монополия", на протяжении десятилетий захватывала воображение многих людей по всему миру.

MONOPOLY Live - это вид высококачественных азартных онлайн развлечений от Evolution Gaming. Обзор компании Evolution Gaming, создателя MONOPOLY Live, также представлен на нашем сайте.

Всемирно известная студия игр для живых казино Evolution Gaming, благодаря своим инновационным разработкам, занимает первое место в мире онлайн-азартных игр.

Попробуйте в прямом эфире версия легендарной игры "Монополия" для казино с большими призами, щедрыми бонусными предложениями и любопытными бонусными функциями. Игровой процесс происходит в одной из самых эксклюзивных студий Evolution, где игра транслируется 24 часа в сутки в формате HD.

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